Sanremo: dal mese prossimo i ragazzi diversamente abili non pagheranno più la retta per lo scuolabus

Sarà votata il prossimo 23 ottobre, in Consiglio comunale a Sanremo, la pratica che vedrà consentire la gratuità del trasporto scolastico per i ragazzi diversamente abili della città dei fiori.

Si tratta della revisione al regolamento comunale per le scuole, proposta dal vice Sindaco (ed Assessore ai Servizi Sociali) Fulvio Fellegara. Secondo una verifica fatta il mese scorso, a Sanremo gli studenti diversamente abili pagavano lo scuolabus come gli altri mentre, una volta approvata la pratica, dal mese prossimo non pagheranno più.

“Una questione di civiltà – ha dichiarato il vice Sindaco Fellegara – e, per le famiglie è sicuramente una spesa in meno mentre, per il Comune non comporta un aggravio così eccessivo”.