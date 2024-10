Sanremo: Desiree Negri subentra in consiglio comunale, bilancio e linee di mandato al centro della riunione

Il consiglio comunale di Sanremo si è ritrovato per la tradizionale riunione mensile con una importante novità: a Giovanna Negro di Anima è subentrata Desiree Negri, in seguito alla decisione del Tar della Liguria, che ha rilevato degli errori in fase di conteggio delle preferenze lo scorso 10 luglio. I componenti dell'assemblea hanno ratificato la pratica a inizio consiglio in modo da permettere alla nuova consigliera di insediarsi con effetto immediato tra gli omologhi.

La nuova consigliera è stata salutata da tutti i consiglieri intervenuti nel corso dell'assemblea, sia dai consiglieri di maggioranza che da quelli di minoranza, che in questa occasione hanno visto alcune assenze legate a motivi di carattere politico.

Sempre nel consiglio sono state indicate le deleghe tra i consiglieri di maggioranza, che hanno visto coinvolti Giovanni Mascelli per i servizi sociali, Alessandro Marenco per le scuole, Vittorio Toesca per le pari opportunità e Silvana Ormea per la cultura, a fianco dell'assessore Enza Dedali.

Una volta archiviato l'argomento si è passato alla discussione di alcune pratiche relative al bilancio, argomento principe della giornata: dall'approvazione del bilancio consolidato per il 2023, che, ha spiegato l'assessore Giuseppe Sbezzo Malfei, presenterà un totale attivo di 543 milioni di euro circa, di cui il netto è di quasi 400 milioni, passando poi per alcune modifiche al bilancio previsto per il triennio 2024-2026, discusso durante il consiglio di fine luglio, per cui è richiesto un adeguamento in base ai progetti legati al Pnrr.

La nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti ha visto poi essere scelto Fabrizio Condrò, il nome proposto dalla maggioranza.

A quel punto la consigliera di Forza Italia Patrizia Badino ha inoltre presentato un ordine del giorno riguardante l'ex museo civico in Palazzo Borea, chiedendo all'amministrazione tutta di valutare la possibilità di acquistare l'immobile in quanto patrimonio culturale del territorio. La proposta è stata però respinta in fase di votazione.

Il tema più discusso nel corso della riunione sono state le linee di mandato, nel corso di cui il consigliere Marco Damiano ha voluto sottolineare alcune perplessità, affermando anche che sarebbero necessari alcuni interventi diversificati, ad esempio ponendo l'accento prima che sulle palestre sulle scuole, oltre ad altri interventi sulla viabilità cittadina.

Confermate poi le modifiche al regolamento sull'assistenza scolastica, che prevederà lo scuolabus gratuito ai bambini portatori di disabilità, oltre alla ridefinizione delle agevolazioni fiscali rivolte alle famiglie in determinate fasce Isee.

Nel corso della riunione a tutti i consiglieri è stata consegnata dal presidente Alessandro Il Grande una spilla per il mese della prevenzione per il tumore al seno.