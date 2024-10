Nuovo Collegio dei revisori dei conti del Comune di Sanremo: nominati due membri, in consiglio la discussione sulla nomina del presidente

Si rinnova l'organo comunale del Collegio dei revisori dei conti, l'istituzione chiamata ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la coerenza tra bilancio consuntivo e scritture contabili. Tra i suoi compiti quello di esprimere pareri sulle variazioni di bilancio, incarico che ogni collegio mantiene per tre anni.

Necessaria quindi l'indicazione di quelli che saranno i tre componenti per il prossimo mandato: in prefettura (dove avviene la scelta per i comuni con più di 15mila abitanti) è quindi avvenuta l'estrazione, che ha designato due delle figure che andranno a comporre il collegio, che saranno il dottor Raffaele Malavasi e il dottor Luca Mistrani. Entrambi hanno accettato la nomina, fa sapere l'assessore Giuseppe Sbezzo Malfei nel corso della riunione della prima commissione consiliare a Palazzo Bellevue. Il terzo membro, che andrà a ricoprire anche il ruolo di presidente del Collegio dei revisori dei conti, dovrà essere designato durante il prossimo consiglio comunale con votazione: il nome che sarà proposto nell'occasione dalla maggioranza sarà quello di Fabrizio Condrò.