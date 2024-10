Sanremo: incarichi ai Consiglieri di maggioranza, il Sindaco Mager ha deciso gli incarichi per Mascelli, Marenco, Toesca e Ormea

Si completa (o quasi) il quadro dei ruoli all'interno della nuova amministrazione di Sanremo. Il sindaco Alessandro Mager ha, infatti, assegnato alcuni incarichi tra i consiglieri di maggioranza, in appoggio all'azione della giunta in specifici settori, gli ultimi dei quali comunicati ufficialmente in apertura della seduta odierna dell'assemblea di Palazzo Bellevue. E' una prassi ormai consolidata, quella di coinvolgere il più possibile gli eletti (della propria parte) nei compiti di governo della città. Il primo a ricevere un incarico è stato Giovanni Mascelli (Anima), già alla fine del luglio scorso, poco dopo il varo del nuovo esecutivo. Da medico, ex responsabile di cardiologia al "Borea" (ora in pensione), è stato invitato a collaborare con l'assessorato ai servizi sociali, guidato dal vicesindaco Fulvio Fellegara, con "funzioni di supporto nelle materie di competenza sanitaria".

E, curiosamente, altri "aiuti" formalizzati negli ultimi giorni riguardano lo stesso settore, certamente assorbente e delicato: Alessandro Marenco, capogruppo di Anima, collabora "nell'attività di comunicazione e nei rapporti con gli istituti scolastici volti al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle linee programmatiche di mandato", potendo contare sulla sua esperienza da insegnante; Vittorio Toesca, di Generazione Sanremo, psicologo operatore sociale, ha ricevuto il compito di affiancare il suo leader Fellegara "nell'attività di sviluppo delle politiche legate alle pari opportunità, nell'ambito del tema Sanremo città solidale".

Infine, l'ex assessore Silvana Ormea (Sanremo al centro), attuale presidente della quarta Commissione, è stata incaricata di collaborare con l'assessorato alla cultura, retto da Enza (Chicca) Dedali, nella "attività di comunicazione e nei rapporti con vari soggetti operanti nell'ambito di tale materia", avendo gestito la delega in questione per cinque anni nella giunta Biancheri-bis.