Sanremo: la Giunta stanzia 280mila euro per il 'Bonus Affitti', in totale ne arriveranno 387mila a circa 800 famiglie

La Giunta comunale di Sanremo ha stanziato 280mila euro per il cosiddetto ‘Bonus affitti’ ovvero quelle cifre a disposizione delle famiglie con redditi bassi e situazioni familiari difficili, che potranno anche quest’anno attingere alle cifre messe a disposizione di palazzo Bellevue.

La decisione è stata presa questa mattina, nel corso della riunione dell’esecutivo matuziano, che ha dovuto far fronte alla totale assenza di finanziamenti in arrivo dal Governo. Con i 98mila euro messi a disposizione dalla regionale, il Comune metterà i suo 280mila per arrivare a 378mila totali. Un po’ meno dello scorso anno, quando arrivavano a quota 430mila ma, comunque, tutte le famiglie che ne avevano beneficiato, potranno contare su un aiuto anche per il 2025.

A breve uscirà il bando che verrà pubblicizzato dal comune, che ha potuto contare sui 280mila euro, grazie ai residui di bilancio. Lo scorso anno, lo ricordiamo, il ‘Bonus affitti’ era stato utilizzato da 792 famiglie, che avevano ricevuto tra i 300 e i 2.800 euro l’anno, a seconda dell’Isee.