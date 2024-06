Formazione: ‘Orientamenti summer’ arriva a Pieve di Teco la seconda tappa con l'Assessore regionale Scajola

Oltre 60 partecipanti hanno animato la seconda tappa di Orientamenti Summer nella sala consiliare del Comune di Pieve di Teco, la prima dedicata al territorio delle aree interne.

L’evento, creato dalla Regione Liguria per sostenere i ragazzi nella scelta del percorso formativo post scuole medie, ha fornito una serie di informazioni utili, dalle attitudini personali al focus sull'offerta scolastica e sul mondo del lavoro, per arrivare a una decisione consapevole.

In totale, nelle nove tappe previste da qui a fine luglio in tutta la Liguria, sono oltre 1700 le persone già iscritte all'iniziativa.

Ad organizzare l’appuntamento pievese e il tour ligure l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola che afferma: “Un grandissimo successo per una seconda tappa ricca di contenuti utili per i partecipanti, ma anche per noi amministratori. Ci siamo impegnati per portare interessanti eventi formativi nei territori delle aree interne. Vogliamo garantire alle persone che abitano il nostro bellissimo entroterra le stesse possibilità di chi vive sulla costa e l'iniziativa odierna lo dimostra. Abbiamo fornito, gratuitamente, un quadro generale dell’offerta formativa superiore in provincia in maniera snella ed efficace. Orientamenti è un contenitore in continua crescita che non si ferma mai – aggiunge Scajola-. In quest’anno scolastico siamo stati costantemente vicini ai ragazzi e ai loro genitori con eventi e webinar che hanno coinvolto migliaia di persone. Vogliamo confermarci, appuntamento dopo appuntamento, come punto di riferimento per il mondo formativo ligure, guidando gli studenti nelle scelte presenti e future”.

"Voglio fare un grande plauso a questa iniziativa che per la prima volta è stata portata a Pieve di Teco e nella nostra valle Arroscia - aggiunge il sindaco di Pieve di Teco Enrico Pira- Penso sia una grande possibilità per i genitori, i giovani studenti e in generale per il nostro territorio. Sottolineo anche la volontà di favorire e sostenere le aree interne anche attraverso queste iniziative certamente utili".

Studenti e genitori potranno trovare sul sito di riferimento: www.orientamenti.regione.liguria.it materiale utile per approfondire quanto discusso durante l’incontro. Al medesimo indirizzo è possibile prenotarsi per le prossime tappe di Orientamenti Summer a partire da quella di Savona prevista per mercoledì 26 giugno, alle ore 18, presso l'aula magna An1 del Campus Universitario.

Questo l’elenco completo degli appuntamenti:

26 giugno – Savona

28 giugno – Brugnato

1° luglio – Genova

2 luglio – Busalla

4 luglio – Sestri Levante

8 luglio – La Spezia

11 luglio – Calizzano.