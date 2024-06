A Riva Ligure il primo consiglio comunale, Giuffra festeggia il terzo mandato

Primo consiglio comunale a Riva Ligure per il terzo mandato del sindaco Giorgio Giuffra. L'assise cittadina si è svolta nella serata di domenica 23 giugno: durante l'assemblea sono state assegnate le deleghe ai consiglieri comunali. Oltre a festeggiare il Giuffra ter, i cittadini di Riva hanno festeggiato, con tanto di fuochi d'artificio, anche l'assegnazione della Bandiera blu 2024.

"Con il giuramento di ieri sera, ci siamo assunti pienamente i diritti ed i doveri che competono a chi vince le elezioni per 5 anni", spiega il sindaco Giorgio Giuffra. "Anteponendo sempre l'interesse di Riva Ligure a quello di parte. Il nostro obiettivo è liberare le migliori energie di questo paese e di garantire ai nostri concittadini, a tutti i nostri concittadini, un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere, sicurezza. A volte riusciremo, a volte falliremo, ma state certi che non ci arrenderemo, non indietreggeremo, e non tradiremo le speranze che in noi sono state riposte. Come diceva Giovanni Paolo II, Pontefice, statista, santo, “la libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell’avere il diritto di fare ciò che si deve”. Ed io, che sono sempre stato una persona libera, intendo fare ciò che devo. Fino alla fine".

La giunta

GIORGIO GIUFFRA (Sindaco)

Grandi Opere, Infrastrutture, Sostenibilità e Rigenerazione Territoriale, Comunicazione, Risorse Umane, Sicurezza, Polizia Locale, Impianti Sportivi, Edilizia Privata.

FRANCESCO BENZA (Vicesindaco)

Turismo, Manifestazioni, Politiche Culturali, Tradizioni, Lavori Pubblici, Marketing Territoriale, Sviluppo Economico, Agenda Digitale, Demanio Fluviale e Marittimo, Urbanistica.

MARTINA GARIBALDI

Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Coordinamento Funzioni Associate, Patrimonio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Società Partecipate, Trasparenza, Affari Legali, Promozione ed Educazione allo Sport, Creatività e Partecipazione Giovanile.

Le deleghe dei consiglieri comunali

FABRIZIO BIANCHI

Mobilità Sostenibile, Cura e Valorizzazione della Pista Ciclabile, Trasporto Pubblico Locale, Segnaletica Stradale.

SILVIA BOERI

Politiche Educative, Edilizia Scolastica, Coordinamento Progetto “Città che Legge”, Istruzione, Ristorazione Scolastica, Trasporto Scolastico, Integrazione e Partecipazione Scolastica degli Alunni Diversamente Abili, BES, DSA e con Cittadinanza non Italiana, Cura e Valorizzazione della Regione Prati.

GIORDANA CASTORE

Sostegno Sociale, Sussidiarietà, Progetti Socio-assistenziali e Socio-educativi legati al Reddito di Cittadinanza, Indirizzi per la Gestione del Patrimonio ERP e Rapporti con Arte, Terzo Settore, Economia Sociale e Progetti di Microcredito.

GIACOMO CONIO

Ricerca e Sviluppo Finanziamenti Europei.

CATERINA GATTI

Politiche di Educazione alla Salute, Pari Opportunità, Politiche per il Benessere degli Animali.

GIUSEPPE GRASSO

Servizi Cimiteriali, Verde Pubblico, Politiche di Sostegno del Settore Agricolo e Florovivaistico.

FRANCO NUVOLONI

Approdo Nautico, Arredo Urbano.

MARIA ROSA SABATINO

Parchi Gioco Pubblici, Efficienza della Macchina Amministrativa, Statistica, Anagrafe e Stato Civile, Servizio Elettorale, Toponomastica, Protocollo, Censimenti, Rapporti con le Associazioni Sportive.