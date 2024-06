Elezioni comunali a Isolabona, Peitavino: "Stiamo valutando il riconteggio delle schede" (Foto)

"E' stata una vittoria molto risicata visto che è stato un sostanziale pareggio" - dice Augusto Peitavino, sindaco uscente, commentando la vittoria dell'avversario Andrea Lombardi, che è diventato il nuovo sindaco di Isolabona con 199 voti, il 50,51%.

Peitavino ha ottenuto, invece, 195 voti, il 49,49%. "Siamo indecisi, stiamo valutando il riconteggio delle schede dei votanti, soprattutto di quelle annullate (9)" - fa sapere Peitavino - "Poi lo accetteremo per il nostro senso democratico. E' insito in noi il senso della democrazia. Non voglio fare polemiche riguardo alla compagine che ha vinto. Vada come vada, siamo tranquilli e nel frattempo, comunque, accettiamo il verdetto".

Augusto Peitavino si era riproposto come sindaco con la lista 'Isolabona che c'è'. Al suo fianco si sono candidati, come consiglieri, l'imprenditrice 40enne Elena Panigo, il muratore frontaliere di 49 anni Massimiliano Roncari, l'escavatorista 55enne Siro Eraldo Moro, la pensionata di 60 anni Donatella Oliva, l'operaio 38enne Dani Tocilla, il geometra di 33 anni Giuseppe Cane, l'imprenditore agricolo di 46 anni Pier Michele Moro, la commessa 65enne Ofelia Ballestra, l'agente immobiliare di 69 anni Claudio Martini, detto Lula, e l'impiegato tecnico di 39 anni Andrea Marin.

Il 51enne Andrea Lombardi, imprenditore agricolo, si era proposto per il ruolo di sindaco con la lista 'Uniti per Isolabona'. Al suo fianco si sono candidati, come consiglieri, l'imprenditore agricolo 60enne Sandro Pastor, l'impiegata di 36 anni Valentina Sofia, l'artigiano edile di 54 anni Massimo Pileio, il meccanico 54enne Roberto Cavassa, l'impiegata 41enne Marika Gavazza, l'operaio 59enne Antonio Cossu, il docente di lettere di 31 anni Lorenzo Cortelli, l'imprenditore agricolo 25enne Giorgio Trivella Martini, detto 'Giorgio', e l'impiegata 24enne Francesca Fronti.