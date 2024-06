Vittoria della lista civica 'Uniti per Isolabona', il sindaco Lombardi: "Inizia un nuovo capitolo"

"È con immensa gratitudine e profonda emozione che ricevo la vostra fiducia con i 199 voti ottenuti in queste elezioni. Questa vittoria non è solo mia, ma di tutta la lista e soprattutto della comunità, che ha creduto nel nostro progetto per un futuro migliore. Ringrazio di cuore ogni elettore, ma ringrazio anche la mia famiglia e tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente al mio fianco. Il vostro sostegno è stato fondamentale e insieme abbiamo dimostrato che l'unità e la determinazione possono portare al cambiamento". Queste le prime dichiarazioni di Andrea Lombardi, neo sindaco di Isolabona (nella foto già al lavoro nell'ufficio comunale).

"Inizia un nuovo capitolo per Isolabona - prosegue -. Sarò al servizio di ciascuno di voi, ascoltando le vostre esigenze. Grazie ancora per la vostra fiducia. Il lavoro per il futuro di Isolabona parte oggi!"