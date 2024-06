Sanremo: mattinata di ‘Plogging’ in zona Portovecchio a cura del ‘Panathlon Sanremo Imperia’ e ‘Consolato del Mare’

Il ‘Panathlon Sanremo Imperia’ ed il ‘Consolato del Mare’ di Sanremo, che fa parte della ‘Famija Sanremasca’, hanno nuovamente unito le forze ed organizzato con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Centro Levante, scuole medie ‘I. Calvino’ una proficua mattinata di ‘Plogging’ in zona Portovecchio-Pian di Nave nel periodo scolastico 2023-2024.



"Due classi di seconda media di 20 studenti ognuna si sono alternate, accompagnate dai loro docenti, Daniela Bordoli, coordinatrice, Laura Semeria, vicepreside, Eliana Cerbino, Salvatore Salerno hanno saputo interpretare l’attività sportiva-ambientale del ‘Plogging’ nel migliore dei modi. Il ‘Plogging’ è nato in Svezia e consiste nel fare jogging e raccogliere rifiuti da terra. Nel 2023, a Genova, è stato organizzato il ‘Campionato Mondiale di Plogging’, con grande partecipazione di atleti di molti paesi.



Da tempo la collaborazione tra il Panathlon Sanremo Imperia ed il Consolato del Mare ha creato una notevole sinergia di intenti ed un modo utile e creativo nel motivare i giovani sia al movimento che al rispetto e pulizia dell’ambiente.



Tutti i rifiuti raccolti in pratici sacchetti donati dal ‘Conad Portovecchio’, che ringraziamo, sono stati conferiti correttamente nei due Ecopunti Amaie di città, almeno 120 kg. di rifiuti ben differenziati. Il Panathlon Sanremo ed il Consolato del Mare avevano promesso una replica dopo il formidabile intervento di febbraio 2024. Così è stato".