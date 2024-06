“Parliamo Francese”, tre incontri sul territorio per l’istituto Comprensivo Sanremo- Ponente (Foto)

Giornata conclusiva del progetto “Parliamo Francese” per l’Istituto Comprensivo Sanremo- Ponente. Si è svolta questa settimana e ha previsto tre incontri sul territorio italo-francese.

Queste attività hanno coinvolto l’istituto Comprensivo Sanremo- Ponente insieme a una scuola di Beausoleil e una di Nizza. "Già dallo scorso anno è stata attivata una collaborazione tra insegnanti italiani e francesi e la contemporanea visita delle scuole per un confronto delle diverse realtà scolastiche" - fa sapere la scuola - "Il progetto che include Italia e Francia nasce con lo scopo di far incontrare i bambini, per poter non solo sviluppare una conoscenza di un’altra lingua, ma anche avere scambi culturali digerenti. Conoscere l’altro è sempre un bel modo di scoprire il mondo.

"Il primo incontro con gli alunni è stato svolto il 19 marzo nel campo sportivo di Ospedaletti, dove sono state previste numero attività ricreative e sportive per i bambini. Per questo ringraziamo le società sportive di Ospedaletti, il Golf di Sanremo, l’associazione Terre di Confine ed Ekoclub International e l’Amministrazione Comunale che ha dato un grande aiuto nella realizzazione del progetto" - racconta la scuola - "Il secondo e il terzo incontro sono stati previsti rispettivamente a Beausoleil il 21 marzo e a Nizza il 27 maggio dove, anche qui, i bambini hanno potuto giocare assieme praticando attività sportive, educative e dinamiche, sul territorio francese. Ringraziamo l’ispettrice della scuola francese Fabienne Battaglia, il dirigente Paolo Auricchia e i suoi collaboratori che hanno creduto nel progetto e tutte le altre persone che hanno collaborato, con l’augurio di proseguire la collaborazione nei prossimi anni".