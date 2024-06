'Centro prelievi mobile' a Camporosso, Morabito: "Servizio sollecitato da me e dai consiglieri Arsì e Freno"

"È con grande soddisfazione che finalmente il comune si è 'mosso' per organizzare il servizio di Prelievo Mobile come da noi sollecitato in qualità di consiglieri comunali già in data 29 febbraio 2024" - dice il consigliere comunale di Camporosso Maurizio Morabito commentando, anche a nome di Domenica Arsì e Vincenzo Freno, il nuovo servizio sanitario che sarà attivato sabato prossimo: il "Centro prelievi mobile".