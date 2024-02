Sanità, laboratorio mobile dell'Asl1 a Camporosso: la proposta dei consiglieri Morabito, Arsì e Freno (Foto)

"La salute è un bene prezioso che deve essere accessibile a tutti, indipendentemente dalla posizione geografica, per questo motivo in qualità di consiglieri comunali di Camporosso, per evitare di trovarci in situazioni di svantaggio quando si tratta di accesso ai servizi sanitari, ci rivolgiamo all'amministrazione comunale e all’Asl con una proposta importante: l'introduzione di un laboratorio mobile dell'Asl1 a Camporosso in Piazza Garibaldi e Piazza D’Armi a Camporosso mare". Lo dicono i consiglieri comunali a Camporosso Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Vincenzo Freno che desiderano un laboratorio mobile dell'Asl1 per la loro città.

"Il laboratorio mobile rappresenterebbe una risorsa fondamentale per la comunità di Camporosso" - sottolineano - "Consentirebbe ai residenti di accedere a servizi di laboratorio senza dover viaggiare per chilometri verso altre strutture sanitarie. Questo non solo ridurrebbe i tempi e i costi legati agli spostamenti ma aumenterebbe anche l'accessibilità ai servizi sanitari, soprattutto, per le persone anziane, i disabili e coloro che non hanno mezzi di trasporto".

"Inoltre, un laboratorio mobile potrebbe giocare un ruolo cruciale nella prevenzione e nella gestione delle patologie" - dichiarano - "Offrendo servizi di screening e diagnostica direttamente nel nostro comune, si potrebbero individuare precocemente eventuali patologie, contribuendo così a migliorare la salute pubblica e a ridurre il carico sui servizi ospedalieri. Non va sottovalutato neanche l'aspetto della sensibilizzazione e dell'educazione alla salute. Il personale del laboratorio mobile potrebbe svolgere un ruolo attivo nella promozione di stili di vita sani e nella diffusione di informazioni sulla prevenzione delle malattie".