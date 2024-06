Sanità, nuovo servizio a Camporosso: arriva il “Centro prelievi mobile” (Foto)

Nuovo servizio sanitario a Camporosso. Arriva il "Centro prelievi mobile". Sarà attivato sabato prossimo.

I cittadini potranno usufruire del servizio il secondo sabato di ogni mese. "Con molta soddisfazione annuncio l’attivazione a Camporosso del 'Centro prelievi mobile' di Asl1 che prenderà avvio il prossimo sabato, l'8 giugno, presso il Centro Falcone di Bigauda" - svela il sindaco Davide Gibelli - "Il servizio sarà svolto il secondo sabato di ogni mese dalle 8 alle 9.40, giorno ritenuto idoneo per agevolare anche l’utenza in età lavorativa".

L'Asl1 ha aderito alla richiesta dell'Amministrazione comunale. "Per usufruire del servizio basterà prenotare presso i consueti canali: per telefono al numero 800098543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18); presso gli sportelli CUPA (in ospedale o al distretto sanitario); presso le farmacie che hanno attivo il servizio di prenotazione CUP o sul portale https://prenotosalute.regione.liguria.it/" - dice il primo cittadino - "Si ricorda che possono accedere al servizio tutti i cittadini, esenti e non esenti dal ticket. In quest'ultimo caso il pagamento deve avvenire prima della prestazione (attraverso gli sportelli Asl1, Ticketweb, Pago PA...) e non sarà possibile effettuare il pagamento al momento del prelievo presso il camper. Sono previste fino ad un massimo di 20 prenotazioni al giorno. Si ringrazia l’Asl1 per avere aderito con immediatezza alla nostra richiesta".