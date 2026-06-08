Ospedaletti, il Consiglio comunale torna a riunirsi: bilancio, segreteria associata e modifiche al regolamento

Il presidente del Consiglio comunale ha convocato una seduta straordinaria pubblica del Consiglio comunale di Ospedaletti per giovedì 11 alle 19, presso la Sala Consiliare di via XX Settembre 34. La convocazione avviene ai sensi dell'articolo 50 del Testo unico degli enti locali e del Regolamento del Consiglio comunale. La riunione sarà chiamata ad esaminare nove punti all'ordine del giorno, tra interrogazioni della minoranza e provvedimenti di carattere amministrativo e finanziario.

Ad aprire la seduta saranno tre interpellanze presentate dal gruppo consiliare Ospedaletti Insieme. La prima riguarda la convenzione tra il Comune e la Banda Florelia e l'affidamento di incarichi per eventi istituzionali. La seconda verte sui rilievi della Corte dei Conti, sul diritto all'informazione e sulle presunte omissioni presenti nel portale "Amministrazione Trasparente", oltre che sulle prerogative ispettive della minoranza. La terza è dedicata alla natura, al funzionamento e alla pubblicità delle commissioni consiliari. Seguirà un'ulteriore interpellanza relativa ai servizi attivati presso la farmacia comunale, con particolare riferimento al mancato inserimento dei turni di reperibilità diurna, notturna e festiva organizzati dall'ASL 1 Imperiese secondo la normativa vigente.

Tra gli argomenti amministrativi figurano l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, la costituzione di una servitù di elettrodotto per la cabina elettrica secondaria MT-BT “Scuole” e la variazione numero 4 al bilancio di previsione 2026-2028, uno dei punti più significativi della seduta. All'esame dell'assemblea anche la convenzione tra i Comuni di Ospedaletti e Castellaro per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, oltre alla modifica del regolamento del Consiglio comunale, ultimo punto inserito nell'ordine del giorno.

La seduta si preannuncia particolarmente articolata, con temi che spaziano dalla trasparenza amministrativa all'organizzazione dei servizi comunali, fino agli aspetti finanziari e regolamentari dell'ente.