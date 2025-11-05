Sanremo sostiene la scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Bussana: 9.457 euro per garantire continuità e servizi alle famiglie

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato un nuovo intervento di sostegno economico destinato alla scuola dell’infanzia paritaria periferica Sacro Cuore di Gesù di Bussana per garantire la continuità del servizio educativo nell’anno scolastico 2024/2025.

Il provvedimento nasce in linea con le misure adottate negli anni precedenti a supporto delle scuole paritarie operanti nelle frazioni cittadine, realtà ritenute fondamentali per assicurare il diritto allo studio anche nelle zone più decentrate del territorio. Dopo il contributo destinato negli scorsi anni scolastici anche all’Istituto Padre Semeria di Coldirodi (oggi non più attivo) la Sacro Cuore rappresenta infatti l’unica scuola dell’infanzia paritaria periferica ancora presente nel Comune.

Per questo, sulla base del numero di bambini iscritti per il 2024/2025 e dell’istruttoria svolta dal Servizio Scuola, la Giunta ha deliberato l’assegnazione di un contributo straordinario pari a 9.457 euro, con copertura finanziaria sul capitolo “Interventi per scuole materne autonome”. La scuola beneficiaria dovrà attenersi ad una serie di impegni: mantenere la piena operatività del servizio senza interruzioni, osservare le normative vigenti in materia di scuole paritarie, garantire una refezione scolastica conforme agli standard nutrizionali approvati dall’ASL a tariffe non superiori a quelle applicate nelle scuole statali, assicurare condizioni lavorative nel rispetto del CCNL di settore e accogliere tutti i bambini senza alcuna forma di discriminazione.

Con la delibera il Comune di Sanremo rinnova dunque l’impegno a favore del mantenimento e del rafforzamento dei servizi scolastici nelle frazioni, riconoscendone il valore sociale e il ruolo essenziale per le famiglie e per la comunità locale.