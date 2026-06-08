Ddl Valditara, Berrino replica al Pd di Imperia: “Nessun bavaglio, al centro il ruolo educativo delle famiglie”

“Le dichiarazioni del Pd di Imperia sono l’ennesima dimostrazione di una sinistra scollegata dalla realtà. Definire ‘bavaglio’ una legge che chiede trasparenza e consenso delle famiglie è un’offesa al buon senso”.

Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia e presidente provinciale di Imperia, intervenendo sul dibattito relativo al Ddl Valditara.

Secondo Berrino, il provvedimento non introduce divieti, ma mira a garantire maggiore trasparenza e a rafforzare il coinvolgimento delle famiglie nelle scelte educative. “Il Ddl Valditara non vieta nulla, anzi mette fine alla pretesa di alcuni di decidere da soli cosa insegnare ai figli degli altri”, afferma il senatore.

Per l’esponente di Fratelli d’Italia, il nodo della questione riguarda il ruolo delle famiglie nel percorso educativo. “Il vero problema per il Pd non è la scuola, ma il fatto che qualcuno abbia finalmente rimesso al centro il ruolo educativo delle famiglie”, sostiene.

Berrino conclude ribadendo la posizione del partito sul tema: “Fratelli d’Italia continuerà a difendere questo principio senza farsi intimidire dalle consuete caricature ideologiche della sinistra”.