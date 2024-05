Elezioni Sanremo, Daniele Ventimiglia (Lega): “Via Padre Semeria specchio di una città trascurata, sporca, praticamente indecorosa”

Daniele Ventimiglia, capogruppo in Consiglio Comunale a Sanremo e candidato della Lega a sostegno di Gianni Rolando sindaco, interviene in merito alle condizioni di degrado, sporcizia e abbandono di rifiuti in via Padre Semeria.

"Via Padre Semeria è una strada dimenticata, sporca, con radici dei pini che hanno nuovamente distrutto il manto stradale e la pavimentazione del marciapiede è ormai pericolosissima. Le erbacce crescono selvaggiamente e non vengono rimosse. Praticamente indecorosa. Questa situazione è inaccettabile per una città come Sanremo, che dovrebbe essere un esempio di cura e attrattività turistica della Riviera ligure" afferma Ventimiglia.

Via Padre Semeria rappresenta uno dei biglietti da visita della città, “infatti, dopo dieci anni di amministrazione Biancheri, è il riflesso della trascuratezza e dell’’offesa’ che Sanremo sta subendo. Non mi stancherò mai di ribadire che il decoro urbano e l'immagine della città devono essere una priorità assoluta – continua Ventimiglia -. Lo dobbiamo ai cittadini e ai turisti che ci scelgono per le loro vacanze”.

"Se vinceremo, ridaremo a Sanremo il lustro che merita. È fondamentale intervenire tempestivamente per ridare dignità e ripristinare la bellezza della nostra città. Questo è il nostro impegno: fare di Sanremo un luogo di cui tutti possano essere orgogliosi," conclude il candidato leghista Daniele Ventimiglia.