Sanremo, oggi la presentazione dell' "Atlante Appennino. Un'ecobiografia" di Elisa Veronesi

La rassegna 'Storie e Territori' , promossa da Anpi Sanremo, Cgil Imperia e da Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Imperia, curata da Daniela Cassini, è arrivata all'ultimo appuntamento di questo ciclo primaverile 2024.

La rassegna ha avuto ospiti ed affrontato argomenti importanti, sempre molto seguita, si conferma e consolida come punto fermo nella programmazione culturale cittadina, promossa da realtà impegnate in ambito storico e culturale della nostra Provincia.

Oggi, Venerdì 31 maggio alle ore 17, nella solita sede della Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi 47, sarà presente Elisa Veronesi con il suo ultimo libro "Atlante Appennino. Un'ecobiografia" (Piano B Edizioni).

Un appuntamento che guarda ad un altro territorio per conoscerlo nella sua storia e nei suoi caratteri naturalistici ed umani, l'Appennino reggiano, descrivendolo però con uno sguardo rivolto anche al nostro territorio di Ponente, nei contrasti e nelle similitudini: una riflessione che parla dell'Appennino di origine ma parte dal mare e dalla Liguria.

L'Autrice infatti è nata e cresciuta in quell' Appennino emiliano che deborda in Appennino ligure "con le sue valli strapiombanti a mare", da qualche anno vive in Francia dove è lettrice di italiano all'Università Cote d'Azur , formatrice alla Società Dante Alighieri e traduttrice.

Atlante Appennuno è un'Ecobiografia che narra l'interazione tra storie di vite e ambiente e invita ciascuno di noi a rintracciare quali sono i legami e gli incontri con il mondo naturale che hanno segnato o che potrebbero segnare la propria esistenza.

Un modo nuovo e originale, denso di contenuti, per pensare ad una biografia che si collega all'ambiente circostante naturale e storico, antropologico e letterario. Questo libro ne è un esempio importante e di grande valore, impreziosito in questa circostanza dalla presenza di due altri scrittori che intervisteranno l'Autrice: Marino Magliani (appena uscito in libreria con "Materiali onirici di un somarello marino", Hopefulmonster e con "Sporca faccenda, mezzala Morettini" in collaborazione con Marco Ferrari, Atlantide Edizioni) e ROBERTO MORIANI (autore di "Alle sorgenti del Tanaro. Tra storia e leggenda" Fusta).

L'ingresso è libero e la cittadinanza cordialmente invitata.