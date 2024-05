Arma di Taggia, inaugurato Me-Lab: il nuovo centro di promozione salute e psicologia clinica digitale

Un vero e proprio gioiellino. L'Asl 1 di Arma di Taggia svela il nuovo Centro di Promozione Salute e Psicologia Clinica Digitale dal nome Me-Lab. Un centro all'avanguardia, moderno e accogliente, in grado di fare gola in tutta Italia per la sua efficienza e praticità.



Me-Lab si trova in via Nino Pesce 36 ad Arma di Taggia. Si tratta di un nuovo Servizio di ASL 1 Regione Liguria: la realizzazione di questo nuovo luogo per la salute è stato possibile grazie al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027. Il progetto INTEVIDI (Innovazione tecnologica digitale nella riabilitazione delle interazioni sociali nell’arco del ciclo della vita), dove la Struttura Complessa di Psicologia rappresenta la ASL 1 Imperiese come capofila, insieme al partenariato composto da Università degli Studi di Genova, Centre Hospitalier Universitaire di Nizza e l’Universitè Cote d’Azur, hanno ottenuto un finanziamento per un innovativo progetto di psicologia digitale applicata alla clinica e alla prevenzione. Il Centro MeLab svolge in maniera integrata e multiprofessionale queste due attività afferenti al Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze e al dipartimento di Prevenzione di ASL1 Regione Liguria.

"Il Centro di Promozione Salute e Psicologia Clinica Digitale, Me-Lab, è un nuovo, straordinario servizio che Regione Liguria, tramite l'Asl 1 Imperiese, mette a disposizione dei cittadini - dichiara l'assessore regionale, anche nella sua veste di psicologo clinico, Marco Scajola -. Grazie al programma Alcotra 2021-2027 siamo riusciti a portare a compimento questo progetto innovativo che pone al centro le problematiche dei più giovani e utilizza la psicologia digitale applicata alla clinica e alla prevenzione. Voglio personalmente complimentarmi con il dottor Roberto Ravera e la dottoressa Stefania Guasco per il lavoro svolto fino a oggi e per quello che sapranno dare a questa importante struttura che sono certo garantirà grandi risultati".

Nel Centro viene quindi realizzato un Progetto di Promozione Salute per la scuola primaria e secondaria di secondo grado che gli Istituti della Provincia possono scegliere attingendo all’Offerta Formativa di A.Li.Sa. Nel contesto delle attività laboratoriali, i temi classici di prevenzione della dipendenza dal gioco, del cyberbullismo e di promozione di un uso consapevole dei media per la nostra salute vengono sviluppati attraverso la Media Education. Oggi i ragazzi cercano sempre di più informazioni sulla propria salute - sia fisica che mentale - sul web. Per questo devono essere aiutati a sviluppare, attraverso attività dirette, un opportuno senso critico rispetto a quanto vedono e leggono in risposta alle loro domande. Osserviamo inoltre, come fenomeno contemporaneo, l’influenza dei social nelle dinamiche relazionali tra adolescenti e possiamo considerare che se da una parte questi strumenti costituiscano validissimi aiuti nell’interazione, dall’altra possano diventare potenti mezzi per veicolare messaggi negativi e anche pericolosi. Infine, seppur il videogioco sia un’attività di svago positiva, non si può abbassare l’attenzione sui rischi di un uso eccessivo in termini di tempo e sulle stesse modalità di gioco che a volte prevedono acquisti online oppure contenuti non adatti all’età.

All’interno dello stesso luogo è attivo un Ambulatorio dedicato ai giovani dai 13 ai 25 anni. Accanto ad altri servizi storici dell’ASL 1 Regione Liguria esiste un posto dedicato completamente ai giovani che potranno rivolgersi al Me-Lab per una consulenza o presa in carico psicologica.

Accanto agli approcci tradizionali, gli psicologi impiegati nel Me-Lab si avvalgono di nuovi strumenti digitali, come la tele-visita, che consente di raggiungere gli assistiti che abitano in zone rurali o che per motivi di studio o di lavoro si trovano lontani da casa: verrà inoltre sviluppata la videogame therapy, l’uso dei videogiochi commerciali come strumento di analisi dei vissuti emotivi e di terapia.

Oltre agli invii dagli altri servizi ASL e su invio del Pediatra o del Medico di famiglia, si può accedere al Me-Lab direttamente chiamando il numero 0184-534516 o 338-2014669 oppure scrivendo a me.lab.psicologia@asl1.liguria.it .





“Asl1 – sottolinea il Direttore Generale Dott.sa Maria Elena Galbusera – prosegue nella sinergia transfrontaliera nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027, nel progetto INTEVIDI (Innovazione tecnologica digitale nella riabilitazione delle interazioni sociali nell’arco del ciclo della vita), presentato da ASL 1 Regione Liguria come capofila insieme al partenariato composto da UNIGE, CHU e Universitè cote d’Azur, la cui mission è quella, nei prossimi anni, di innovare la presa in carico psicologica e le attività di prevenzione, in particolare per i giovani tra i 13 ed i 25 anni. Nel MeLab – conclude il DG Galbusera – troveranno spazio la prevenzione della dipendenza dal gioco, del cyberbullismo e la promozione di un uso consapevole dei media per la nostra salute, sviluppati attraverso la Media Education.”