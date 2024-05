Sanremo: il collaborazione con 'Rumore Bim Festival' a giugno scatta la nuova edizione di 'Cantaestate'

Per aprire in bellezza la stagione estiva, l'associazione ‘Viva Armea’ ha deciso di organizzare in partnership con il concorso nazionale ‘Rumore Bim Festival-Italian stage tour’, il ‘Cantaestate 2024’, concorso di canto aperto a tutti gli aspiranti o gia affermati cantanti diviso in due categorie, Under e Over.

La kermesse si svolgerà su tre serate di selezione, (la prima domenica 9 giugno e, a seguire, il 16 e 23 con gran finale domenica 30). Iscrizione 25 euro, per info e iscrizioni contattare il 380 70 98 908

L'evento si svolgerà al ristorante ‘Oasi chez Gabry’ del tennis club Solaro. Presenteranno la kermesse, Alex Penna e Angelo Fiume in rappresentanza di Alma percorso vocale e club melakanto. La giuria di qualità sarà composta da Paolo Rossi presidente di giuria, Marida Semiglia finalista lo scorso anno e Marcello Pallanca, vincitore del premio ‘Mia Martini’. Come giurata speciale alla finale presenzierà Adriana Rombolà, patron della casa discografica Riserva Sonora.

I vincitori di categoria della finalissima di domenica 30 giugno, andranno direttamente in finale nazionale sempre al ‘Rumore Bim Festival’, che si svolgerà a Bellaria Igea Marina nel mese di ottobre. Tutti i cantanti che si aggiudicheranno la finale del ‘Cantaestate’ verranno premiati con medaglie di partecipazione i trofei in palio, invece, saranno consegnati al primo secondo e terzo classificato per categoria oltre che il trofeo della critica, il trofeo giuria popolare,il trofeo migliore interpretazione, il trofeo oasi, il trofeo melakanto e in infine il trofeo associazione Viva Arme

Tutto l'evento, nelle sue tappe, sara trasmesso in diretta streaming su Alma Star Tv con la regia di Gian Carlo Platino, grazie alle sue numerose visualizzazioni.