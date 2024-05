Taggia, lunedì al via il progetto ‘Cara e Munta’: il nuovo servizio sperimentale di trasporto sociale di Valle

Prenderà il via lunedì prossimo il servizio ‘Cara e Munta’, il nuovo progetto di Trasporto sociale organizzato dal Comune di Taggia, in quanto ente capofila, e destinato alla popolazione in condizione di fragilità sociale che risiede nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 (Taggia, Castellaro, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora) e che presenta difficoltà oggettive a utilizzare i tradizionali mezzi pubblici e ad accedere ai servizi costieri.

Il servizio sperimentale e gratuito è quindi finalizzato al miglioramento della qualità della vita e a fornire servizi al cittadino. Potranno fruire del servizio di trasporto i cittadini residenti in uno dei Comuni afferenti all’ATS 8 (Taggia, Castellaro, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora) che si trovino in particolari condizioni quali:

· persone autosufficienti, in grado di deambulare e di spostarsi in autonomia;

· accompagnatori – debitamente iscritti– che favoriscano il supporto necessario alla persona o al familiare fruitore del servizio per l’accesso ai presidi sanitari in occasione di visite mediche o cure specialistiche;

· cittadini che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici;

· cittadini i cui familiari o parenti non siano in grado di garantirne l’accompagnamento ai servizi per giustificati motivi;

· cittadini che presentino condizioni particolari di comprovata fragilità sociale;

· cittadini che vorrebbero fruire di servizi educativi, scolastici, formativi e ricreativi lontani dal territorio di residenza, la cui frequenza risulti fondamentale ai fini della socializzazione, integrazione e prevenzione dell’isolamento, del disagio giovanile, dell’abbandono scolastico.

Il progetto sarà gestito attraverso la collaborazione con la Cooperativa Delta Mizar che metterà a disposizione un pulmino da 16 posti ed un autista qualificato. Per accedere al Servizio di trasporto sarà necessario:

· ISCRIVERSI attraverso la compilazione dell’apposito modulo che dovrà essere consegnato – unitamente agli allegati previsti – al proprio Comune di residenza che avrà cura di inoltrarlo all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Taggia all’indirizzo: servizisociali@comune.taggia.im.it;

· PRENOTARSI telefonando (entro il giorno prima) al seguente numero 340.8060400 che sarà operativo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

E’ possibile consultare gli orari e il modulo apposito al seguente link.

Essendo un servizio sperimentale gli orari saranno suscettibili di variazioni e aggiustamenti per poter favorire i trasferimenti e la mobilità interna (ed esterna) alla Valle Argentina al più ampio numero di cittadini. Resta inteso che gli orari non potranno variare in funzione delle singole esigenze e che sarà responsabilità del singolo fruitore del servizio attenervisi scrupolosamente. Saranno previste fermate intermedie nei centri abitati e sarà a discrezione del singolo fruitore scegliere se utilizzare il servizio solo per l’andata e per il ritorno o se solo per una delle due opzioni giornaliere, in entrambi i casi sarà necessario comunicarlo all’atto della prenotazione.