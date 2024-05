E' morto a 73 anni Ermanno Artioli uno dei fondatori della Croce Azzurra di Vallecrosia

Croce Azzurra di Vallecrosia in lutto per la scomparsa di Emanno Artioli, titolare della tessera numero 1 dell’associazione, nella quale ha fortemente creduto dal 1992 e per la quale ha anche ricoperto per diversi anni la carica di presidente.

Ermanno Artioli è morto all’ospedale di Sanremo all’età di 73 anni. Lascia la moglie Brunella, la figlia Alessandra, il genero Lorenzo e le nipoti Sabrina e Roberta. Il funerale sarà celebrato sabato alle 14.30, alla Cattedrale di Ventimiglia alta.

“Ricordiamo Ermanno – evidenziano dalla Croce Azzurra – per il grande contributo dato alla nostra associazione e all’intera comunità. Ci stringiamo attorno alla famiglia”.