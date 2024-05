Toti arrestato per corruzione, Marco Scajola: “È persona onesta e corretta, lavoriamo per la Liguria in attesa che torni nel suo ufficio”

“Giovanni lavora ogni giorno per migliorare la Liguria e renderla più forte, quanto accaduto ovviamente mi addolora, ma sono assolutamente certo che tutto verrà chiarito perché Giovanni è una persona onesta e corretta”.



Con queste parole l’assessore regionale Marco Scajola è intervenuto ai nostri microfoni commentando il terremoto giudiziario che ha colpito questa mattina la Liguria portando all’arresto del presidente Giovanni Toti e all’emissione di altre otto misure cautelari nei confronti di figure di spicco dell’imprenditoria genovese e non solo. Un punto di svolta a suo modo storico per la politica regionale che va a toccare da vicino anche tutti gli amministratori che negli anni hanno affiancato il governatore.

“Ci siamo riuniti con i colleghi della giunta, tra di noi c’è la massima coesione, la massima vicinanza al presidente Toti - aggiunge Scajola - continuiamo ogni giorno a lavorare per la Liguria e per i liguri in attesa che lui al più presto possa fare ritorno nel suo ufficio”.