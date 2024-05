Taggia, la minoranza accusa: "Il sindaco Conio ha presentato 80 pratiche in 7 anni a Taggia, è illegale" (Video)

"80 pratiche in 7 anni". Non si placa la vicenda che riguarda il sindaco di Taggia, Mario Conio, e la sua attività da architetto. Dopo lo “scontro social” tra il primo cittadino e il gruppo consiliare Progettiamo il futuro dello scorso weekend, i consiglieri comunali di minoranza Gabriele Cascino e Giuseppe Federico hanno presentato 80 pratiche che dimostrerebbero come Conio avrebbe esercitato la professione di architetto nel comune di Taggia, nonostante la carica di sindaco.

“Il sindaco esercita l’attività di architetto a Taggia e questo non si può fare”, fanno sapere i due consiglieri: “Noi non ce l’abbiamo con lui, però non può fare l’architetto nel suo comune visto la carica che ricopre. Deve dare l’esempio ai suoi cittadini. Non ci sono solo le due pratiche relative alla casa di sua madre. Dal 2017, nonostante appena eletto promise che si sarebbe sospeso dall’attività di architetto, ha realizzato 80 pratiche. Pratiche che hanno fruttato un valore economico. Ripetiamo: ottanta pratiche edilizie, urbanistiche e commerciali presentate dallo studio Conio. In molte di esse il progettista risulta essere il padre o proprio Mario Conio, mentre sono 300 i protocolli relativi alle pratiche di cui sopra”.

I consiglieri Cascino e Federico proseguono: “Il sindaco non può svolgere l’attività di architetto sul suo territorio. E’ evidente che questo crea un danno agli altri professionisti, come è evidente che il sindaco stesso si sia arricchito. Come detto, il testo unico prevede che un amministratore pubblico non possa presentare pratiche al comune se svolge il ruolo di architetto, ingegnere o geometra. Quindi tutto questo è illegale”.

Il gruppo consiliare Progettiamo il futuro ha già segnalato la questione al segretario comunale, al Prefetto e all’Anac. “Chiediamo al sindaco un esame di coscienza, mentre ai cittadini il giudizio”.