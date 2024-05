Liguria, Riolfo: "Dottori con titoli equipollenti facciano certificati medico sportivi per attività agonistica"

"Gli atleti che svolgono sport a livello agonistico hanno necessariamente bisogno di effettuare la visita medico sportiva per avere il certificato medico che attesta la loro idoneità fisica a svolgere l'attività sportiva" - dice il consigliere regionale del Gruppo Misto-Liberale Mabel Riolfo discutendo l'ordine del giorno sui certificati medico sportivi per attività agonistica in consiglio regionale.

"Lo sport è un elemento fondamentale per uno stile di vita sano ma è essenziale praticarlo in sicurezza. Purtroppo, le carenze di personale medico e di specialisti in medicina dello sport, hanno notevolmente allungato i tempi per avere un certificato medico togliendo la possibilità agli atleti di poter praticare la loro attività" - sottolinea Riolfo - "Per risolvere il problema ho chiesto che anche i medici con titoli equipollenti possano effettuare la visita medica per il rilascio dei certificati e che venga reinserita la specialità di Medicina dello Sport all'Università di Genova a partire dall'anno accademico 2024-2025, che manca da diversi anni".

Riolfo ha, quindi, chiesto di discutere la questione in seconda Commissione al fine di raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo possibile per risolvere la problematica, dopo l'intervento dell'assessore alla Sanità Angelo Gratarola che ha affermato che "la proposta di estendere ai medici con titoli equipollenti comporterebbe la modifica della legge n. 46/1984".