Elezioni Amministrative Sanremo: Rolando “Piano posteggi smart, con sconti per i residenti”

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando lancia una proposta molto importante, relativa ai posti auto in città.

“Gli attuali parcheggi e quelli in via di esecuzione prevederanno uno sconto per i residenti. Saranno, inoltre – prosegue Rolando -, applicati prezzi agevolati per commercianti e clienti delle strutture ricettive. C'è intenzione inoltre di realizzare tre grossi parcheggi di interscambio, a ovest, est e soprattutto a nord della città, efficacemente collegati con mezzi pubblici col centro cittadino".