Terremoto giudiziario in Regione, ora la guida spetterà al vice presidente Piana

Il mondo della politica, e non solo, è scosso dall'inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato ad adottare misure cautelari nei confronti del presidente della Regione Giovanni Toti.

C'è la preoccupazione di una paralisi dell'ente. Sul tavolo della regione ci sono opere, attese ma anche molto discusse. Per ora non è prevista la nomina di un Commissario dal momento che giunta e Consiglio non decadono.

In questi casi la presidenza spetta al Vice presidente che assume il ruolo di Vicario. Si tratta di Alessandro Piana Assessore Regione Liguria. all'Agricoltura, Marketing, Parchi, Caccia e Pesca.