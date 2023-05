Ventimiglia, ultimo round: riaperti i seggi fino alle 15, nel pomeriggio la città avrà un nuovo sindaco

Oggi pomeriggio Ventimiglia avrà un nuovo sindaco e, nei prossimi giorni anche una nuova amministrazione. Flavio Di Muro o Gabriele Sismondini: dai due candidati uscirà il primo cittadino che, dopo 11 mesi 7 giorni riporterà una guida politica alla città.

Era infatti il 22 giugno dello scorso anno quando le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali determinò la caduta dell’amministrazione e il passaggio della reggenza al Commissario Prefettizio. Alle 7 hanno riaperto i seggi che ieri si erano chiusi con un’affluenza del 32,60% (hanno votato 6.996 ventimigliesi su 21.457 aventi diritto), in calo rispetto al 41,80% di 15 giorni fa.

Oggi l’ultimo round prima dello spoglio che scatterà alle 15. Quando si avrà il nome del nuovo sindaco? Sicuramente molto dipenderà dallo scarto tra i due fin dalle prime sezioni scrutinate. Se questo sarà ‘largo’ entro le 16 ci sarà un’indicazione chiara, altrimenti bisognerà aspettare un po’ di più ma, al più tardi alle 17 la situazione sarà sicuramente delineata.

Nel caso la vittoria andasse a Gabriele Sismondini la maggioranza sarebbe composta da quattro membri del Partito Democratico, tre della lista Sismondini, due di ‘Ventimiglia Riparte’ e uno della lista ‘Ventimiglia in movimento’. All’opposizione andrebbero: Flavio Di Muro, un rappresentante di Forza Italia, uno della Lega, Tiziana Panetta, Gaetano Scullino e Roberto Parodi.

Qualora, invece, a vincere il ballottaggio andasse a favore di Flavio Di Muro il consiglio comunale vedrebbe in maggioranza tre rappresentanti di Forza Italia, tre della Lega e tre di Fratelli d’Italia oltre a un membro della lista ‘Torna grande Ventimiglia’. L’opposizione, invece, sarebbe composta da: Gabriele Sismondini, un membro del Partito Democratico, uno della lista Sismondini, Tiziana Panetta, Gaetano Scullino e Roberto Parodi.

Stando alle preferenze espresse al voto e alle graduatorie interne alle varie liste, nel caso fosse sindaco Gabriele Sismondini i primi a essere chiamati per l’ingresso in consiglio sarebbero: Domenico De Leo, Vera Nesci, Alessandro Leuzzi e Biagia Vermi per il Partito Democratico, Cristina D’Andrea, Marco Sismondini e Giovanni Foti per la lista Sismondini, Vincenzo Giacovelli e Daniele Ventura per ‘Ventimiglia riparte’ e Valeria Grani per la lista ‘Ventimiglia in movimento’. All’opposizione i seggi di Forza Italia e della Lega spetterebbero a Marco Agosta e Domenico Calimera che andrebbero ad aggiungersi ai candidati sindaco Di Muro, Panetta e Scullino.

Il consiglio comunale con Flavio Di Muro sindaco, invece, vedrebbe la prima chiamata per sedere in Municipio a: Adriano Catalano, Enzo Di Marco e uno tra Serena Calcopietro e Giovanni Ascheri (entrambi a 132 preferenze) per Fratelli d’Italia, Domenico Calimera, Roberto Nazzari e Simone Bertolucci per la Lega, Marco Agosta, Franca Bonadonna e Gabriele Amarella per Forza Italia e Matteo Ambesi per la lista ‘Torna grande Ventimiglia’. All’opposizione, oltre ai candidati sindaco Gabriele Sismondini, Tiziana Panetta, Gaetano Scullino e Roberto Parodi il posto spetterebbe anche a Domenico De Leo per il Partito Democratico e Cristina D’Andrea della lista Sismondini.

Il tutto, come detto, in attesa delle nomine in giunta e delle scelte personali di ciascun avente diritto all’ingresso in consiglio.