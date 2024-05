Elezioni Amministrative: visita di Mager e Sanremo al Centro all'Accademia di Belle Arti

I candidati consiglieri Marco Viale, Sara Tonegutti e Lorenzo Sicignano (Sanremo al Centro), insieme al candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager, hanno fatto visita all’Accademia di Belle Arti di Sanremo, dove hanno incontrato il vicedirettore Sofia Tonegutti e i professori.

L’edificio, che in passato ospitava un convento, circa cinque anni fa è stato adibito a università e oggi dispone di laboratori, una sala conferenze, un’aula magna ed è possibile frequentare corsi triennali (Architettura d’interni e design, Grafica e illustrazioni, Pittura) e un corso di laurea magistrale (Design del paesaggio).

“Tra le volontà dell’Accademia sanremese – spiegano i candidati - che ha una sede decentrata a Milano e ha all’attivo importanti collaborazioni estere ad esempio con la Cina, c’è quella di esporre, tramite manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune, i lavori realizzati dai propri studenti, tra i quali sono presenti numerosi progetti, realizzati per lavori di tesi e tirocinio, che poi vengono regalati al Comune in caso di necessità. Inoltre alcuni privati cittadini hanno iniziato a rivolgersi all’Accademia alla quale commissionano progetti e lavori; il ricavato viene poi destinato ad un fondo scolastico o a borse di studio per gli studenti. Sarà nostro obiettivo rafforzare il legame con l’Accademia e mettere maggiormente in luce i suoi talenti”.