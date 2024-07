Dimissioni Toti: Berrino sulle mosse del centrodestra "Troveremo sicuramente ottimi candidati per la provincia"

Senatore Berrino, le dimissioni di Giovanni Toti hanno aperto una tornata elettorale lampo per la Liguria: come vi muoverete in merito?

"La prima cosa è avere bene chiaro quale sarà la coalizione e il candidato presidente, a quel punto potremo discutere i candidati sul posto. Faremo riunioni di partito e di coalizione per capire bene chi sosterrà chi, in particolare nel nostro caso chi si potrebbe andare a sommare alla coalizione di centrodestra. Questo però sarà un discorso che immagino non riguarderà solo le segreterie regionali ma anche quelle nazionali. Il voto delle regionali inizia infatti a prendere una matrice politica, più che sulla persona. C'è poi la questione che dovremo essere veloci, perché ci sono 90 giorni di tempo, che non sono moltissimi: poi chiaramente Fratelli d'Italia metterà in campo le persone migliori per contribuire alla vittoria del centrodestra in Liguria".

Quali potrebbero essere i candidati per la provincia di Imperia?

"Non abbiamo ancora pensato a dei nomi, anche perché i tempi non erano maturi. Per la provincia di Imperia potrei dire la nostra consigliera uscente, che sono convinto possa meritare una riconferma tra i candidati, altri nomi però è ancora prematuro farli. Ripeto, a oggi la cosa più importante è trovare il candidato, poi non dubito che riusciremo a indicare i candidati per la provincia di Imperia, credo che avremo anche buona scelta".

Avete già deciso quando incontrarvi tra segretari provinciali?