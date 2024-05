Veronica Russo (FdI): “Presto armadietti automatici nelle stazioni ferroviarie liguri, servizio utile per i turisti”

“L'assessore ai Trasporti e al Turismo Augusto Sartori, a seguito di un mio ordine del giorno approvato oggi, mi ha confermato che Rfi si è detta disponibile ad installare nelle stazioni della Liguria, in particolare nelle città e località a vocazione prevalentemente turistica, armadietti a pagamento, resistenti e sicuri, dove lasciare valigie o bagagli in modo che i turisti possano essere leggeri e liberi per una visita o per fare shopping”. Così la consigliera di Fratelli d'Italia commenta l'ordine del giorno approvato oggi in consiglio regionale.

“Lo stesso assessore Sartori – prosegue Russo - ha confermato che si attiverà anche presso i Comuni affinché questo servizio sia esteso in altri punti oltre alle stazioni. In molti stati europei ed extraeuropei il servizio viene già offerto ad esempio presso musei, teatri, parchi divertimento ed anche in hotel, bar o negozi: sarebbe molto utile anche l’utilizzo di app specifiche che possano aiutare il turista a localizzarli più facilmente. La Liguria si sta dimostrando sempre più regione a vocazione turistica con oltre 16 milioni di turisti nel 2023: avere servizi di questo tipo servirà a renderla ancor più accattivante”.