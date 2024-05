Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico, Gianni Rolando, si è recato ieri in visita in via Peiranze per un sopralluogo tecnico.

È stata occasione infatti per vedere da vicino le condizioni della strada, assai dissestata. Assieme a Rolando erano presenti i candidati al consiglio comunale di Sanremo Domani Raffaella Canessa e Francesco Ghilardi ed i candidati di Forza Italia Angela Marano e Mimmo De Leonibus.