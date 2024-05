Elezioni Sanremo: il candidato sindaco Gianni Rolando all’evento organizzato da Tonino Consiglio

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando, ha partecipato ieri all’evento organizzato dal candidato al consiglio comunale per FdI Tonino Consiglio. In tantissime e tantissimi, tra cui il Senatore Gianni Berrino, hanno presenziato a questa iniziativa che ha messo al centro diversi temi, dallo sport, all’arredo urbano, al commercio e tanto altro ancora, proposte importanti per il rilancio di Sanremo.