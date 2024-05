Malattie infantili, patologia oculare nell'anziano e natalità: a Vallecrosia tre incontri informativi con esperti (Foto)

Malattie infantili, patologia oculare nell'anziano e natalità sono i temi che verranno affrontati in tre giorni di incontri, rivolti alla popolazione, che si terranno nella sala polivalente a Vallecrosia. Dal 6 all'8 maggio si avrà, infatti, la possibilità di ascoltare e confrontarsi con esperti del settore.

Il primo appuntamento, organizzato dall'associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona con il patrocinio del comune di Vallecrosia, sarà lunedì 6 maggio alle 21 con il dottor Elio D'Annunzio sulle malattie infantili, il loro significato e su come comprendere il senso della malattia per accompagnare la crescita del bambino. Elio D'Annunzio da trent'anni è medico antroposofo, ha lavorato alla Casa di salute Raphael di Roncegno, unico istituto di cure naturali ad indirizzo medico-antroposofico in Italia. Svolge, inoltre, attività libero professionale a Trento, Belluno e nella Liguria di Ponente dove è nato, cresciuto e dove ha fondato l'asilo Waldorf tutt'ora esistente.

Martedì 7 maggio alle 15, invece, andrà in scena un incontro su "La patologia oculare nell'anziano". Interverranno la dottoressa Rosella Rosano, medico oculista specialista dell'Asl1 Imperiese, la dottoressa Nadia Pollarolo, Lp specialista oculista, la dottoressa Sara Lanteri, medico oculista specialista centro oftalmico-oculistico di Cannes, e la dottoressa Gloria Caselli, medico oculista specialista. Un incontro, voluto e organizzato dalle Cinque Torri Centro Anziani di Vallecrosia in collaborazione con il vicesindaco Marilena Piardi, molto sensibile alle problematiche sanitarie degli anziani. "E' un incontro con diversi specialisti sulle principali patologie oculari. Seguirà poi un'ampia tavola rotonda a disposizione dei cittadini" - fa sapere il vicesindaco di Vallecrosia e assessore con delega alla Sanità Marilena Piardi - "Insieme a 'Le Cinque Torri' abbiamo dato il via a una serie di incontri divulgativi scientifici aperti alla cittadinanza. Ne abbiamo già fatto uno sull'invecchiamento attivo, ora proponiamo, anche in collaborazione con AIDM Sanremo (Associazione Donne Medico Italiana) e con il patrocinio di Asl1, dell'Ordine dei Medici di Imperia e del comune di Vallecrosia, un incontro il 7 maggio, appunto, sulle patologie oculari, uno su 'La patologia urogenitale nella popolazione anziana' che sarà a giugno e uno a settembre su 'Gli stili di vita'. L'obiettivo del Comune e dell'associazione Le Cinque Torri è quello di fare e dare informazione su patologie che riguardano, in maniera consistente, la popolazione della Terza Età organizzando incontri aperti al pubblico. Vogliamo dare particolare attenzione a quelle patologie molto presenti tra la popolazione ma che sono conosciute poco".

Mercoledì 8 maggio alle 17.30, infine, vi sarà un incontro su "Cellulare e tv tra 0 e 6 mesi" con il pedagogista Gabriele Zanoni. Per l'occasione verrà presentato il progetto "Sostegno alla natalità" da parte degli operatori incaricati dal distretto sociosanitario 2 sanremese. In particolare si parlerà dell'esposizione agli schemi dai primi giorni di vita: effetti e controindicazioni; che cos'è la tecnoferenza e del diritto alla protezione. L'appuntamento sarà il terzo di un ciclo di incontri "I primi mille giorni: dalla gravidanza ai 24 mesi" proposto dall'Asl1, da Promozione Famiglia Centro e dai comuni di Ventimiglia, Sanremo e Imperia con il patrocinio del comune di Vallecrosia.

"La prossima settimana Vallecrosia avrà l'onore di ospitare tre appuntamenti molto importanti per sensibilizzare la popolazione su problematiche che si possono riscontrare nella natalità e nella terza età" - commenta il vicesindaco Piardi - "Queste iniziative sono fondamentali per informare e invogliare i cittadini a fare prevenzione".