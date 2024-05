"Le malattie infantili: il loro significato", incontro con il dottor Elio D'Annunzio a Vallecrosia (Foto e video)

Le malattie infantili, il loro significato e come comprendere il senso della malattia per accompagnare la crescita del bambino sono stati gli argomenti trattati dal dottor Elio D'Annunzio nel corso dell'incontro andato in scena, ieri sera, nella sala polivalente a Vallecrosia.

Il pubblico presente ha seguito con interesse l'intervento del dottor Elio D'Annunzio che da trent'anni è medico antroposofo, ha lavorato alla Casa di salute Raphael di Roncegno, unico istituto di cure naturali ad indirizzo medico-antroposofico in Italia, e svolge attività libero professionale a Trento, Belluno e nella Liguria di Ponente dove è nato, cresciuto e dove ha fondato l'asilo Waldorf tutt'ora esistente. "Sono partito da Vallecrosia tanti anni fa per andare in Trentino con la mia famiglia perché avevo la necessità di offrire alle mie bambine un percorso pedagogico valido" - fa sapere il dottor Elio D'Annunzio - "E' un'iniziativa che parte dall'impulso e dall'entusiasmo che suscitano dentro di noi i bambini, specialmente quelli piccoli. Parleremo soprattutto della vera natura del bambino piccolo"

L'incontro "Le malattie infantili: il loro significato" è stato organizzato dall'associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona con il patrocinio del comune di Vallecrosia. "Sono molto contenta che Vallecrosia sia stata scelta per ospitare questo incontro e ringrazio l'associazione Pedagogica Steineriana e il dottor Elio D'Annunzio per questa opportunità" - dice il vicesindaco di Vallecrosia e assessore con delega alla Sanità Marilena Piardi che, per l'occasione, ha portato i saluti del sindaco Armando Biasi e dell'Amministrazione comunale - "Un incontro che serve a dare informazioni, sempre preziose, su argomenti anche difficili e verso i quali vi sono visioni diverse. Mi sembra, per ciò, coretto dare la possibilità alla popolazione di Vallecrosia di sentire un po' tutti i pareri".

L'evento era il primo di tre incontri organizzati nel corso della settimana nella sala polivalente della città della famiglia. Domani, il 7 maggio alle 15, si terrà, infatti, un incontro su "La patologia oculare nell'anziano". Interverranno la dottoressa Rosella Rosano, medico oculista specialista dell'Asl1 Imperiese, la dottoressa Nadia Pollarolo, Lp specialista oculista, la dottoressa Sara Lanteri, medico oculista specialista centro oftalmico-oculistico di Cannes, e la dottoressa Gloria Caselli, medico oculista specialista. Un incontro, voluto e organizzato dalle Cinque Torri Centro Anziani di Vallecrosia in collaborazione con il vicesindaco Marilena Piardi, molto sensibile alle problematiche sanitarie degli anziani.

Mercoledì prossimo, l'8 maggio, invece, alle 17.30 vi sarà un incontro su "Cellulare e tv tra 0 e 6 mesi" con il pedagogista Gabriele Zanoni. Per l'occasione verrà presentato il progetto "Sostegno alla natalità" da parte degli operatori incaricati dal distretto sociosanitario 2 sanremese. In particolare si parlerà dell'esposizione agli schemi dai primi giorni di vita: effetti e controindicazioni; che cos'è la tecnoferenza e del diritto alla protezione. L'appuntamento sarà il terzo di un ciclo di incontri "I primi mille giorni: dalla gravidanza ai 24 mesi" proposto dall'Asl1, da Promozione Famiglia Centro e dai comuni di Ventimiglia, Sanremo e Imperia con il patrocinio del comune di Vallecrosia.