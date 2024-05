Bordighera, ex chiesa Anglicana gremita per il convegno informativo sulla sclerosi multipla (Foto e video)

"Sclerosi multipla: clinica, terapie e prospettive multidisciplinari" è stato il tema al centro del convegno informativo proposto dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host, in collaborazione con Aism Imperia, sabato scorso, al centro culturale nell'ex chiesa Anglicana nella città delle palme.

Ha moderato l'evento la neurologa Giovanna Baldassare: "Un'occasione per parlare dei progressi che hanno fatto la diagnostica e la terapia della sclerosi multipla. La terapia è drammaticamente cambiata da circa vent'anni ma comunque rimane una patologia importante e frequente soprattutto nella fascia tra i venti e i trent'anni".

"E' un piacere per Bordighera ospitare questo convegno. Porto i saluti dell'Amministrazione comunale e del sindaco Vittorio Ingenito" - dice l'assessore di Bordighera Walter Sorriento - "Ringrazio tutti gli organizzatori per questo evento su una tematica così delicata come la sclerosi multipla".

"Ci tengo a ringraziare, a nome anche di tutti i soci, l'Aism di Imperia, il sindaco di Bordighera che ha messo a disposizione questa bellissima struttura, l'assessore Sorriento per la presenza, la protezione civile e l'associazione nazionale carabinieri, sezione di Ventimiglia" - afferma Giovanni Amalberti, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "Ringrazio anche Marco, Luciana e Marilena che hanno preparato un delizioso rinfresco".

"Porto i saluti a nome anche del consiglio" - dichiara Daniele Maiolino, presidente della sezione provinciale Aism Imperia - "Ringrazio tutti i presenti per la partecipazione, gli organizzatori e tutti coloro che hanno dato il loro contributo affinché il convegno venga benissimo".

"Cerchiamo di condividere un programma sfaccetato che coinvolga tutte le figure" - fa sapere la dottoressa Alessia Lanari, direttore della struttura complessa territoriale neurologia e direttore delle cure primarie di As1 Imperiese.

Sono intervenuti, per l'occasione, il dottor Alessandro Leonardi, neurologo del centro SM e medico Sumai di As1 Imperiese che ha parlato di 'SM un inquadramento clinico'; la dottoressa Maria Teresa Rilla, neurologa responsabile del centro SM Imperia Asl 1 Imperiese, che si è soffermata su 'Le terapie modificanti il decorso della malattia'; il dottor Fabio Della Cava, neurologo del centro SM Asl1 Imperiese, che ha illustrato 'Le terapie sintomatiche'; la dottoressa Maria Teresa Infante, neurologa del Centro SM Sanremo Asl1 Imperiese, che ha affrontato 'SM e gravidanza'; Anna Lucca, infermiera professionale del Centro SM di Asl1 Imperiese, Simona Illie, infermiera professionale del Centro SM Asl 1 Imperiese, e Alessandra Acquaviva, infermiera professionale del Centro SM Sanremo Asl1 Imperiese che hanno spiegato 'Infermiere dedicato alla SM... sempre più dedicato'; il dottor Oliviero Donà, psicologo e psicoterapeuta AISM, si è incentrato su 'Oltre la malattia, una storia da raccontare' mentre il dottor Claude Orengo Maglione, medico legale specialista ambulatoriale e coordinatore di Branca Asl1 Imperiese, ha illustrato 'Gli aspetti medico legali della SM'.

Il convegno si è concluso con un dibattito e un delizioso rinfresco. Ai presenti è stato rilasciato un attestato di partecipazione.