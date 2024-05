Su Rai 5 va in scena la Sanremo lontana dai lustrini del Festival tra città vecchia, cultura e storia

Che città è la Sanremo lontana dal Festival? Fuori dalla Liguria in molti si saranno chiesti quale sia il vero volto della cittadina rivierasca che per una settimana all’anno diventa il centro d’Italia, salvo poi essere quasi del tutto dimenticata nel panorama nazionale se non per la Milano-Sanremo o qualche evento sporadico.

E così la Rai, per rispondere al quesito, ha messo in piedi una puntata del suo format “Di là dal fiume tra gli alberi” che va alla scoperta del lato meno conosciuto di città o angoli d’Italia più o meno noti.

Le telecamere di Rai 5 hanno intercettato personaggi che spaziano dalla musica alla cultura, dall’imprenditoria alla storia: gli scrittori Adriano Morosetti e Laura Guglielmi, il giornalista e scrittore Romano Lupi, il proprietario dell’Ariston Walter Vacchino, i dipendenti del Casinò Roberto Spina e Simone Capponi, i musicisti Freddy Colt, Sergio Caputo e Luigi Arieta, l’illustratore e organizzatore di ‘Rock in the Casbah’ Larry Camarda, il fotografo Alfredo Moreschi.



Il tutto per uno spaccato sanremese lontano dai lustrini del Festival, ma fortemente autentico. Perché è vero che Sanremo è Sanremo, ma è anche vero che Sanremo non è solo Festival.



Clicca QUI per vedere la puntata su RaiPlay.