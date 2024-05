Ventimiglia, sabato 'Il giorno delle mura': passeggiata storica organizzata dai Lions

Il prossimo sabato 1 giugno a Ventimiglia con partenza da Porta Marina dalle ore 9.30, 10 e 10 e 30, i soci Lions ed esperti di storia locale condurranno cittadini e turisti alla conoscenza di angoli poco noti della città medievale e delle sue ricchezza artistiche.

La visita sarà affiancata da attori e studenti con scene storiche e schede di approfondimento, con la presenza di sbandieratori e balestrieri in costume.

Sarà possibile completare la visita con il Museo Archeologico Rossi con sede al Forte della Annunziata.

L'iniziativa ,organizzata con il supporto del Comitato Pro Centro Storico, è per raccogliere fondi per la 'Banca degli occhi Lions' di Genova, struttura di eccellenza per il trapianto gratuito delle cornee .