Bordighera, oltre 700 partecipanti alla Marcia delle Palme: i ringraziamenti degli organizzatori

È stata un vero successo la 48esima edizione della Marcia delle Palme andata in scena ieri mattina a Bordighera, con oltre 700 persone che si sono date appuntamento sul Capo per partecipare alla camminata alla scoperta delle bellezze di Bordighera, Sasso e Vallebona.

Il classico Pan Bagnau a Borghetto, i punti ristoro sul percorso e la tradizionale premiazione sul Capo hanno reso la mattinata piacevole per tutti: grandi, piccini e amici a quattro zampe.



Il presidente di Bordighera Bene Comune, Marco Gallo: “Abbiamo raccolto l’eredità del Risveglio Bordigotto lo scorso anno, lavorando con loro in sinergia alla realizzazione dell’evento, ma la pioggia aveva frenato la partecipazione. Quest’anno invece è stato un grande successo, e il mio ringraziamento di cuore va a tutti i volontari sia di Bordighera Bene Comune che del Risveglio Bordigotto, agli sponsor, al Comune di Bordighera, alla protezione civile, alla croce rossa e alla polizia municipale. Un grazie di cuore anche alle Proloco di Sasso e Vallebona per il supporto.

Sull’onda dell’entusiasmo ieri sera si parlava già delle migliorie da apportare l’anno prossimo. Ci avviciniamo alla 50esima edizione, nel 2026, e dovrà per forza essere qualcosa di straordinario”.

Appuntamento a Maggio 2025 dunque, per la 49esima Marcia delle Palme.