Vallecrosia, sala polivalente gremita per l'incontro su "La patologia uro-genitale nella popolazione anziana e non" (Foto e video)

Menopausa, ipertrofia prostatica, rieducazione pelvica e perineale sono solo alcuni dei temi che sono stati affrontati durante l'incontro scientifico divulgativo "La patologia uro-genitale nella popolazione anziana e non", rivolto alla cittadinanza, andato in scena ieri pomeriggio nella sala polivalente, sul solettone sud, a Vallecrosia.

Il folto pubblico presente ha ascoltato attentamente i relatori e ha avuto anche la possibilità di confrontarsi con diversi esperti del settore. "E' un piacere vedere un afflusso di pubblico così grande. E' la prima soddisfazione per qualsiasi relatore" - commenta la dottoressa Elena Lanteri Cravet, presidente di Aidm Sanremo, che ha introdotto l'incontro - "Ringrazio tutti i presenti e in particolar modo il comune di Vallecrosia che ha dimostrato una grande sensibilità verso una parte importante della sua popolazione. Insieme al centro sociale Le Cinque Torri, il Comune ha, infatti, proposto tutta una serie di incontri e attività coinvolgenti per far in modo che sia sempre alto l'interesse verso una vita attiva. L'incontro odierno parla di un problema estremamente importante: le patologie del pavimento pelvico".

"Insieme si vince" - afferma il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi che ha presenziato all'evento insieme all'assessore Patrizia Biancheri e al consigliere comunale Denis Perrone - "C'è un insieme di intenti positivi ma soprattutto una cordata di donne che quando si uniscono per un progetto, lo portano avanti. Ringrazio la dottoressa Paola Camia del distretto sanitario di Asl1 per la presenza e le professioniste dell'Associazione Italiana Donne Medico di Sanremo perché la loro generosità non ha fine, dedicano, infatti, il loro tempo, gratuitamente, per dare informazioni a scopo preventivo. Inoltre, desidero ringraziare Maria Carla Aprosio, presidente dell'associazione Le Cinque Torri, perché insieme organizziamo tante iniziative".

"Sono molto contenta che in questo territorio vengano organizzati eventi di educazione sanitaria rivolti alla popolazione dove si possono portare informazioni scientifiche con un fondamento in modo che la cittadinanza possa avere un riferimento rispetto a tanti temi di cui a volte si ha un po' paura o vergogna a parlarne" - dice la dottoressa Paola Camia del distretto sanitario di Asl1 - "E' importante, invece, parlarne perché quanto prima si affrontano certi problemi in termini di prevenzione, meglio è, per evitare gravi problematiche che riguardano un'altissima fetta di popolazione. Spesso non conosciamo i dati reali perché si ha vergogna a parlare di questi temi. Abbiamo portato la locandina del servizio di infermieri di comunità, aperto ormai un anno fa nel distretto. Sono infermieri che vanno nelle case dei cittadini e si occupano di aiutare soprattutto rispetto agli aspetti preventivi e lavorano con i medici di medicina generale. E' un servizio che sta crescendo e che lavora con le comunità".

"Il vicesindaco Marilena Piardi e Maria Carla Aprosio, presidente de Le Cinque Torri, sono diventate un binomio perfetto perché insieme realizzano questi incontri che sono molto importanti visto che trattano moltissimi argomenti legati anche alla sanità e alla medicina" - sottolinea la dottoressa Domenica Espugnato De Chiara, medico di medicina generale dell'Asl1 parlando del primo approccio tra medico di base e paziente afflitto da questo tipo di patologie - "Un ringraziamento va anche alla nostra presidente dell'associazione donne medico che ha cercato di stimolare noi donne a venire a questi incontri per incontrare la popolazione e spiegare in maniera semplice la parte scientifica. I medici di famiglia per molti anni non hanno avuto interlocutori. E' importante, appena si ha un sintomo, dirlo, senza vergogna, al proprio medico di base per prevenire in tempo possibili problemi".

"In genere la menopausa la vediamo con una connotazione negativa, un momento della vita della donna in cui non si è più fertili, che ci disturba molto ma la menopausa non è una malattia" - mette in risalto la dottoressa Carmen Ferreri, medico specialista ginecologo - "Cambiamenti del ciclo mestruale, vampate di calore, problemi vaginali e vescicali sono normali, non bisogna vergognarsi".

"L'ipertrofia prostatica è una patologia benigna molto comune negli uomini in età matura o anziani. E' presente, secondo alcuni studi, nell'80 per cento degli uomini tra i 70 e gli 80 anni. E', però, la quarta malattia più comunemente diagnosticata tra gli uomini di età superiore ai 55 anni" - dichiara la dottoressa Paola Giuliano, geriatra - "E' divisa in lobi: anteriore, mediano, posteriore e due laterali. Il lobo posteriore, sede di neoplasia, si apprezza all'esplorazione rettale. La prima patologia è l'ipertensione arteriosa. La diagnosi del carcinoma della prostata è il dosaggio PSA e la visita urologica".

"Mi occupo della rieducazione del pavimento pelvico e perineale" - fa sapere la dottoressa Chiara Palmero, fisioterapista ed esperta in rieducazione pelvica e perineale - "Spiego alle donne come il pavimento pelvico va incontro all'evento della gravidanza e della nascita e come possono imparare a conoscerlo e a usarlo".

Grande successo, perciò, per l'evento organizzato dal comune di Vallecrosia in collaborazione con l'AIDM -Associazione Italiana Donne Medico di Sanremo, l'Asl1 e il centro sociale Le Cinque Torri.