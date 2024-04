Una serata benefica per salvare il cuore delle donne: a Monaco la 7eme Soirée du Cœur (Foto)

Una serata benefica per salvare il cuore delle donne allo Yacht Club di Monaco. E' stata organizzata, lo scorso 11 aprile, dall'associazione Femmes Leaders Mondiales Monaco sotto l'Alto Patronato di SAS il principe Alberto II di Monaco e sotto la presidenza Onoraria di SAS la principessa Stéphanie.

Più di 250 persone si sono riunite per la 7eme Soirée du Cœur. Erano presenti anche personalità monegasche di alto rango, medici del Centro Cardiotoracico di Monaco e medici del Centro Ospedaliero Princesse Grace, membri della FLMM, scrittori, artisti di fama, il ventimigliese Mauro Parodi che cura le relazioni transfrontaliere con il Principato di Monaco e persone coinvolte in questa grande azione dedicata alla prevenzione e alla cura delle donne povere che soffrono di patologie cardiache. Per l'occasione tutte le donne presenti erano vestite di rosso.