Bordighera: baccano e atti vandalici al campetto della scuola di via Pelloux, la protesta dei residenti

Alcuni residenti nella zona accanto alle scuole di via Pelloux di Bordighera lamentano una situazione, già segnalata alle autorità competenti, relativa al campetto polifunzionale della scuola che dovrebbe servire ai soli studenti per svolgere le attività scolastiche.

In realtà, secondo quanto sottolineano i residenti, è diventato luogo di incontro di bande di giovani che quotidianamente (soprattutto durante i weekend), noncuranti della segnaletica di divieto di gioco al di fuori dell’orario scolastico, forzano i cancelli e disturbano la normale quiete con comportamenti poco educati e, in alcuni casi, compiono dei veri e propri atti vandalici nei confronti dei condomini.

I giovani fanno chiasso, orinano negli angoli dove poi gli studenti svolgono le loro attività, entrando nei cortili dei condomini, rompendo le cancellate delle case e gli specchietti delle macchine parcheggiate. Quando i condomini chiedono di poter fare meno baccano e gentilmente di poter trovare altro luogo dove giocare, i giovani rispondono chi porgendo il dito medio, chi bestemmiando, chi ancora utilizzando il più classico ‘vaffa’. Le sere dei fine settimana si concludono con adunate di giovani che bevono e fumano, lasciando ovviamente ogni tipo di sporcizia nel luogo dove da lunedì i bambini faranno nuovamente ricreazione.

Alle richieste di trovare una soluzione definitiva per impedire l’accesso nei fine settimana nel cortile scolastico (così come avviene per tutte le scuole), la risposta fornita è stata l’installazione di una cancellata facilmente apribile anche dall’esterno e una sensibilizzazione del problema al dirigente scolastico e alla polizia municipale. “Ci auguriamo – dicono i residenti - che il problema del disagio presente in orario extra scolastico venga nuovamente affrontato dall'amministrazione e dalla scuola con soluzioni adeguate”.