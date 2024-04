Camporosso: ACEB dona alla Misericordia di Vallecrosia un manichino per l'addestramento

L'ACEB di Camporosso dona un manichino per l'addestramento alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia in memoria della madre del presidente Stefano Urso.

“Il manichino donato alla Misericordia in memoria di Emilia Franca Negro sarà utile agli operatori del soccorso per addestramenti sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione delle vie aeree - dicono dallo staff della Misericordia d i Vallecrosia - grazie ad ACEB per il generoso e utile gesto”.