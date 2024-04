Elezioni Sanremo: incontro tra Gianni Rolando e Federica Cozza con il responsabile provinciale dell’Associazione Papà Separati.

Ieri Gianni Rolando e la candidata della lista di Andiamo! Federica Cozza hanno incontrato il dottor Marco Verrando, Responsabile provinciale dell’Associazione Papà Separati.



“Un’incontro basato sull’ascolto, il dottor Verrando ha esposto le problematiche che quotidianamente devono affrontare i papà separati: dalla difficoltà di svolgere il ruolo di padre, alle problematiche legali, economiche e anche abitative” – afferma Gianni Rolando che prosegue: ”L’associazione Papà Separati svolge un ruolo importante nel supportare gli uomini che devono far fronte a queste problematiche, spesso ignorate dalle Istituzioni. Ritengo che sia fondamentale dare voce ai padri separati e attivarsi per dare loro un sostegno concreto”.



Commenta Federica Cozza, candidata nella lista Andiamo!: “Abbiamo avuto il privilegio di incontrare un rappresentante dell'Associazione Papà Separati della Provincia di Imperia, il dottor Marco Verrando. L'incontro è stato illuminante e ha suscitato profonde riflessioni sulle sfide che i papà affrontano durante le separazioni, trovandosi spesso senza una casa e con le loro voci ignorate o minimizzate. Fermi restando i diritti e le conquiste delle mamme è cruciale sensibilizzare sull'importanza di supportare i papà in queste situazioni difficili, garantendo loro un accesso equo e dignitoso alla casa e alla custodia dei figli. Troppo spesso, i diritti genitoriali dei padri vengono trascurati o sottovalutati, e questo non può continuare. Il nostro impegno è quello di porre l'ascolto al centro del cambiamento. È solo attraverso la comprensione delle esigenze e delle sfide dei papà separati che possiamo adottare politiche e pratiche che li sostengano efficacemente. Insieme a Gianni Rolando, impegnano a promuovere un dialogo aperto e inclusivo su queste questioni, lavorando per garantire una maggiore consapevolezza e un sostegno più robusto per i papà separati e le loro famiglie".