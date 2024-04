Elezioni regionali, Toti raduna i fedelissimi a Villa Lo Zerbino: “Saremo oltre 600, così tanti nemmeno negli anni più caldi della contesa” (Video)

Saranno oltre 600 i partecipanti alla cena di Villa Lo Zerbino in programma giovedì 11 e organizzata dal Comitato Toti per lanciare la corsa alle elezioni regionali del 2025.

Lo ha annunciato lo stesso presidente Toti, a margine del consiglio regionale odierno: “La cena che facciamo tradizionalmente è un successo oltre le aspettative, supereremo le 600 adesioni, cos’ tanti non li avevamo avuti nemmeno negli anni più caldi della contesa elettorale. Penso sia la conferma che la Liguria sta andando fortissimo. Questa regione non vuole tornare indietro”.

Alla cena, come da tradizione, parteciperanno rappresentanti politici e istituzionali dell’area Toti da tutta la Liguria, oltre a esponenti del mondo economico, imprenditoriale, culturale e le categorie produttive.

Gli invitati pagheranno 450 euro a testa, anche se in molti hanno annunciato contributi maggiori per sostenere la causa. Il conto è presto fatto: sono oltre 270 mila euro.

Un evento che servirà a mettere le basi per la corsa delle elezioni regionali 2025, anche se la strada è ancora lunga e in mezzo c’è un ostacolo chiamato “terzo mandato”.