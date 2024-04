Sanremo: martedì prossimo, presentazione del progetto ‘Acqua e Vita: Sapere & Agire’ dell’International Inner Wheel

Un genetliaco importante per l’Inner Wheel International: sono trascorsi 100 anni da quando il primo Club venne fondato a Manchester con l’intento di creare un sodalizio femminile che tramite il lavoro di squadra promuovesse service a favore del prossimo e consolidasse amicizie sincere e durature tra le associate.

Per festeggiare questo anniversario la Governatrice del Distretto 204 Nika Filipponio Marinello ha proposto la collaborazione sinergica di più Club.

L’iniziativa è stata sviluppata dai club di Alessandria, Genova, Genova ovest, Genova sud ovest, Mondovì i quali nello spirito Innerino hanno collaborato ad un progetto dedicato alla tutela dell’ambiente e della biodiversità marina.

Denominato Acqua e Vita: Sapere & Agire, il service consiste nel supportare un progetto più ampio (Sunrise) di salvaguardia dell’ambiente marino tramite il posizionamento sui fondali di elementi in argilla in grado di facilitare il ripopolamento della fauna e della flora e di poterne monitorare le dinamiche. Periodicamente infatti verranno estratte dall’acqua per essere studiate e analizzate in laboratorio al fine di ricavare informazioni sulla biodiversità attraverso l’identificazione degli organismi che le hanno colonizzate



Il potere dell’acqua come fonte di vita, viene espresso in Mare con il coinvolgimento della Polisportiva IntegrAbili di Sanremo, tramite un video subacqueo prodotto dai ragazzi sub disabili.

Il programma della giornata si aprirà alle ore 17.00 nella cornice di Villa Ormond a Sanremo con l’introduzione della Presidente del Club matuzuiano Anne Lieussanes seguita dai saluti della Governatrice del Distretto 204 Nika Filipponio Marinello.

Verrà poi proiettato il video ‘Acqua e vita:sapere & agire’ con le relazioni del Professor Paolo Guidetti (Direttore Genova Marine Centre-SZN) e della dottoressa Marilù Cavallero (Presidente Cooperativa D.A.F.N.E) dal titolo ’Neutre-Based Solution- tra natura e artificializzazione del mare’. Seguirà il video ‘Gli interAbili e il mare’ a cura di Giulia Russello (H.S.A. Italia) e le relazioni di Vincenzo Russello (Trainer H.S.A. Italia - Handicapped Scuba Association) ‘H.S.A. ITALIA Agenzia didattica internazionale dedicata alle attività subacque e rivolte a persone diversamente abili’e di Marco Orengo (Atleta disabile e Istruttore H.S.A) ‘L’acqua rinascere in una nuova vita’.



Al termine verrà offerto un aperitivo.