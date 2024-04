Bordighera: caso Amarea e botta e risposta in consiglio, Ingenito "Fatti gravi che confermano sue ingerenze"

Interviene così il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, in risposta al consigliere Mauro Bozzarelli. "Lo ha fatto sulla transazione Amarea - prosegue - auspicata da anni anche dallo stesso Bozzarelli e per la quale, ha poi deciso di votare contro perché non soddisfatto del lavoro degli Uffici, accusati tra l’altro di non aver difeso l’interesse economico del Comune. Gli ho evidenziato, con forza, che gli Uffici Comunali per raggiungere questo accordo hanno agito in piena autonomia. Non poteva essere altrimenti. Il tutto proprio per evitare, in una trattativa assai delicata, dei personalismi della parte politica che potrebbero facilmente rilevare un abuso d’ufficio. Una cautela che Bozzarelli dovrebbe ben conoscere quale ex agente di Polizia Giudiziaria".