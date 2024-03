Elezioni, il candidato sindaco Alessandro Mager presenta il suo programma per Sanremo: “Siamo civici, la formula migliore per amministrare una città” (foto)

Non si ferma il conto alla rovescia in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno che daranno a Sanremo un nuovo sindaco dopo dieci anni di amministrazione Biancheri.

Al cinema Centrale di via Matteotti il candidato civico Alessandro Mager ha presentato al sua intera squadra, le quattro liste che lo sosterranno nella sua corsa: ‘Anima’, ‘Forum’, ‘Idea’ e ‘Sanremo al Centro’.

In sala una grande rappresentanza dell'attuale amministrazione, oltre a molti componenti della squadra civica che ha guidato la Città dei Fiori nell'ultima decade. Presenti anche alcuni volti noti del centrodestra cittadino, su tutti Franco Solerio, colonna di Forza Italia ed ex consigliere 'azzurro'.

In una sorta di talk show in chiave locale, sul palco sono saliti: l'ex assessore al Bilancio Paola Cagnacci, il giovane avvocato Alessandro Ferlini, la direttrice vendite di Team America Viviana Natta, l'ingegnere idraulico Stefano Puppo, l'architetto Milena Preziuso e l'avvocato Alessandro Moroni.

Dai loro interventi i cardini del programma e dei progetti dell'eventuale futura amministrazione Mager, dall'economia locale al turismo, passando per la gestione del mare, delle fogne e delle acque interne, le energie rinnovabili, la progettazione partecipata.

“Mi sono candidato due mesi fa seguendo il consiglio di alcuni amici che mi hanno detto sarei stato un buon amministratore, non prendo queste decisioni dall'oggi al domani - ha detto Alessandro Mager chiudendo la serie di interventi - ho accettato perché, dopo 40 anni di professione, penso di poter fare qualcosa di buono per la mia città, dove sono nato. Sono passati due mesi da qual giorno e attorno alla mia persona si è unita una squadra di persone competenti e stimate, alcune già con esperienze amministrative, alcuni sono attuali membri dell'amministrazione e li ringrazio per la fiducia, altri hanno lavorato per amministrazioni precedenti, altri hanno deciso di candidarsi per la prima volta. Una coalizione civica, 96 persone unite per il bene di Sanremo. Non ci sono appartenenze politiche, il miglior modo per amministrare Sanremo è formare una squadra di persone prive di condizionamenti esterni e che abbiano come unici giudici i cittadini di Sanremo. Amministrare Sanremo significa non essere di centrodestra o di centrosinistra, ma mettere al centro l'interesse della città. Le appartenenze politiche non ci interessano. Quando sento altri candidati che si attribuiscono il ruolo identitario del centrodestra o del centrosinistra li lascio fare, noi siamo civici ed è la formula migliore per amministrare una città. Siamo organizzati in modo orizzontale e non verticale come i partiti”.

Nel suo programma il primo punto riguarda l'ambiente e, in particolare, il tanto discusso sistema per la raccolta differenziata con l'auspicio di ottenere i fondi per distribuire in città 100 isole ecologiche. E poi il piano asfalti con lo stanziamento di fondi per la spesa di manutenzione delle strade e l'istituzione di una squadra di pronto intervento per la manutenzione, la 'rivoluzione' del sistema fognario, altro nervo scoperto della Città dei Fiori, la valorizzazione della pista ciclabile, delle spiagge e della costa, il progetto per il restyling di porto vecchio.

Sul piano della promozione il target è quello internazionale, con l'idea di affidarsi a un manager per la valorizzazione delle eccellenze locali, del turismo outdoor.

Nel sociale la squadra Mager ha previsto contributi agli anziani in difficoltà, il sostegno a bambini e famiglie, l'edilizia scolastica, il supporto sanitario.

Per la città smart Mager pensa a una burocrazia più veloce, parcheggi più facili, sportelli dedicati, premialità fiscali per le attività produttive.

In merito alla viabilità e all'arredo urbano il focus della squadra Mager è su Aurelia Bis, la nuova piazza Eroi, la razionalizzazione della viabilità di via Roma, la realizzazione di nuove aree pedonali, nuove aree verdi, un masterplan con la criticità suddivise quartiere per quartiere, l'istituzione della figura del portavoce di quartiere.

“Oggi mi sono molto emozionato - ha concluso Mager - sono commosso ma anche molto carico perché sento attorno a me la fiducia di tanti amici, sento che facendo un percorso come quello che abbiamo iniziato, senza sterili polemiche, senza inutili diatribe, senza rinfacciare niente a nessuno, mostrandoci per quello che siamo potremo fare un grandissimo risultato e diventare i nuovi amministratori del Comune di Sanremo. Abbiate fiducia in tutti noi, abbiate fiducia in me. Sono una persona un po' 'asciutta', a volte manifesto poco all'esterno, ma sento molto dentro. È il mio modo di essere”.