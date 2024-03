A Bordighera la presentazione del libro “Un dono” di Elena Esposito

"Il dono" ha per protagonisti Lorenzo, trentenne, e Marina, della quale era innamorato. I due si erano conosciuti tempo addietro ma per tre anni non si erano più frequentati.

"Ma Lorenzo - dalla presentazione del libro - si porta dentro demoni antichi, figli di una infanzia vissuta in solitudine, completamente refrattario al mondo esterno". Era cresciuto con una madre ostile e una nonna guaritrice che chiamavano Masca (strega). E scopre di avere un potere al limite del soprannaturale.